Mosaico di Porta Adriana l' assessore | Pronto un progetto per mantenere lì l' opera

Il mosaico di Porta Adriana, capolavoro di Nicola Montalbini, rappresenta un prezioso patrimonio artistico e storico. L’assessore annuncia un progetto dedicato alla tutela e conservazione dell’opera, ricevendo un forte sostegno da parte della comunità. Un appello collettivo si leva per preservare questa testimonianza del passato, simbolo di identità e cultura locale, affinché possa essere ammirata e valorizzata anche in futuro.

Da parte di tutti arriva un appello per mantenere il mosaico pavimentale di Nicola Montalbini a Porta Adriana. Dopo la raccolta firme dei negozianti, ieri tutto il Consiglio comunale ha approvato la mozione presentata da Filippo Donati (Viva Ravenna) per con 25 voti favorevoli.

Mosaico di Porta Adriana. Esposito (Fdi) contro la targa: “Mostri e mostresse - Questa volta l’opera di Nicola Montalbini, a cura di Eleonora Savorelli e Daniele Torcellini, ideato per la IX Biennale di Mosaico Contemporan ... ravennawebtv.it

Il pavimento musivo resti lì. Mozione all’unanimità in Consiglio comunale - Ora la Giunta dovrà presentare richiesta alla Soprintendenza per l’opera di Montalbini a Porta Adriana. msn.com

Dettagli di Ravenna. Michael Bublé · It's Beginning to Look a Lot like Christmas. MOSAICO PORTA ADRIANA NO a mantenerlo oltre il 18 gennaio. 1° non si possono vedere le bici passarci sopra. 2° i tasselli stanno saltando. 3° le pareti della Porta sono fatis - facebook.com facebook

