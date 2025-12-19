Morto Greg Biffle icona della NASCAR | il suo elicottero si schianta e va in fiamme a bordo c’era tutta la famiglia | Video

Tragedia nella NASCAR: Greg Biffle, celebre ex pilota, perde la vita insieme alla sua famiglia in un incidente aereo. L'elicottero privato si è schiantato e preso fuoco all’aeroporto di Statesville, North Carolina, mentre volava verso la Florida. Un dramma che ha scosso il mondo dello sport e non solo, lasciando dietro di sé un velo di tristezza e incredulità.

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Greg Biffle, icona della NASCAR: il suo elicottero si schianta e va in fiamme, a bordo c’era tutta la famiglia | Video Greg Biffle, icona della NASCAR, è morto con la sua famiglia in un tragico incidente aereo. Il velivolo privato dell’ex pilota automobilistico si è schiantato alle 10:15 del mattino di mercoledì all’aeroporto regionale di Statesville, nella Carolina del Nord, mentre era diretto a Bradenton, in Florida. A confermare la presenza a bordo della famiglia Biffle è stato Garrett Mitchell, noto YouTuber conosciuto come Cleetus McFarland, che ha rivelato che Greg, la moglie Cristina e i figli Emma e Ryder fossero in viaggio per raggiungerlo. Quattro le vittime, come anche confermato dalle autorità locali, che non hanno però aggiunto altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Il suo jet privato si schianta e prende fuoco: morto Greg Biffle, leggenda dell'automobilismo. A bordo anche la moglie e i figli Leggi anche: Lo schianto e il jet in fiamme, muore l’ex campione Nascar Greg Biffle con la sua famiglia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Greg Biffle e la sua famiglia sono morti in un incidente aereo, è una tragedia: lutto nel mondo NASCAR; La leggenda della NASCAR Greg Biffle muore in un tragico incidente: un eroe ricordato per gli sforzi di soccorso durante l'uragano.; Il suo jet privato si schianta e prende fuoco | morto Greg Biffle leggenda dell' automobilismo A bordo anche la moglie e i figli; Perdita tragica nel mondo delle corse: Greg Biffle, la sua famiglia e gli amici periscono in un devastante incidente aereo.. Greg Biffle muore con la famiglia in un incidente aereo - Drammatico incidente aereo in Carolina del Nord: morto il celebre pilota Greg Biffle, icona della NASCAR, insieme alla moglie e ai due figli. novella2000.it

Biffle morto in un incidente aereo con la moglie e i figli piccoli: tragedia sconvolge la Nascar - L'ex pilota statunitense aveva 55 anni e si era ritirato dal circuito nel 2022. tuttosport.com

NASCAR, l’ex pilota Greg Biffle scompare a 55 anni in un incidente aereo - L'ex pilota della NASCAR Greg Biffle è morto in un incidente aereo all'età di 55 anni. oasport.it

Greg Biffle, il pilota Nascar è morto con la famiglia sul suo aereo precipitato ieri: i figli avevano 14 e 5 anni. L'ultimo messaggio: «Siamo nei guai» Da Il Messaggero - facebook.com facebook

La temuta notizia è ora (e solo ora) ufficiale Oggi, in un incidente aereo in North Carolina, è morto Greg Biffle insieme a moglie, i due figli ed altri amici stretti. Una tragedia immane #NascarIT x.com

