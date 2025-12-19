Morto alla gara di moto clandestina Tre richieste di rinvio a giudizio

Una tragedia scuote la comunità monzese: un giovane di 16 anni perde la vita in un incidente durante una gara di moto clandestina. Mentre si apre un procedimento giudiziario con tre richieste di rinvio a giudizio e una richiesta di archiviazione, emergono le complesse responsabilità e le conseguenze di un evento che ha sconvolto tutti.

© Ilgiorno.it - Morto alla gara di moto clandestina. Tre richieste di rinvio a giudizio Tre richieste di rinvio a giudizio e una di archiviazione per la gara clandestina di moto costata la vita al 16enne monzese Cristian Donzello, che in sella alla sua Enduro 125 aveva centrato una Polo guidata da un 21enne in cerca di parcheggio per assistere alla corsa. L'ha deciso la Procura di Monza per la vicenda che coinvolgeva 6 imputati, di cui 2 ragazzi non ancora diciottenni all'epoca del fatto, per i quali procede la Procura per i minorenni di Milano. Secondo la ricostruzione dei fatti, in 3 avevano atteso il segnale di start per cimentarsi nel cosiddetto "sparo", accelerando al massimo nella gara illegale a chi arrivava primo alla fine di via Friuli, nella zona industriale di Biassono.

Biassono, chiesto il rinvio a giudizio per la gara di moto clandestina costata la vita a Cristian Donzello - Dei 6 imputati, 3 andranno a processo, per uno è stata disposta l'archiviazione, mentre altri 2 verranno valutati separatamente dalla Procura per i minorenni ... msn.com

