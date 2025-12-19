Morte Nicola Garofalo | rinviata l' autopsia sulla salma dell' operaio 63enne
Rinvio dell'autopsia sulla salma di Nicola Garofalo, l’operaio di 63 anni morto travolto da un muletto nel cantiere Ecoballe a Giugliano in Campania. Le indagini, ancora in corso, riservano sorprese e nuovi risvolti sulla tragica vicenda avvenuta il 15 dicembre.
Colpo di scena nelle indagini sulla morte di Nicola Garofalo, operaio 63enne di Casapesenna travolto da un muletto nel piazziale del cantiere del sito di stoccaggio Ecoballe in località Masseria del Re a Giugliano in Campania, lo scorso 15 dicembre.Il sostituto procuratore Fabrizia Lucia Finizio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Travolto dal muletto nel piazzale del cantiere, disposta l'autopsia su Nicola Garofalo
Leggi anche: Colpo di scena nell'indagine sulla morte del ciclista Francesco Vita: rinviata autopsia, ci sono nuovi indagati
Un mese dopo la morte di Nicola Vasienti, i presunti responsabili furono intercettati in auto - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.