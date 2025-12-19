Morte durante il blitz antidroga eseguita l’autopsia Nessuna lesione malore fatale

LECCE – Dopo il conferimento dell’incarico si è svolta in mattinata l’autopsia sul cadavere di Stefano Urso, il 48enne residente a Salve, deceduto nella serata di giovedì scorso a Presicce Acquarica, nel corso di un controllo antidroga all’interno di un’abitazione di via Indipendenza che ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

