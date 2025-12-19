Mortalità nel Viterbese | l' evoluzione statistica degli ultimi 10 anni
Negli ultimi dieci anni, il Viterbese ha vissuto un'evoluzione significativa nei dati sulla mortalità, riflettendo tendenze e sfide del territorio. L’Istat ha raccolto e analizzato queste informazioni, offrendo un quadro dettagliato attraverso diverse fonti statistiche, ognuna con caratteristiche specifiche. Questi dati sono fondamentali per comprendere meglio le dinamiche demografiche e pianificare interventi mirati nel territorio.
L’Istat ha prodotto e diffuso statistiche sulla mortalità in Italia sulla base di fonti diverse, ognuna con peculiarità e finalità proprie. Riguardo alle statistiche demografiche relative ai decessi, vengono prodotti e diffusi dati sia da fonte stato civile sia da fonte anagrafica, con cadenza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: La Viterbese ha "308mila euro di debiti", Salaris: "Camilli ha chiesto i documenti degli ultimi 5 anni"
Leggi anche: In Italia 390mila nuove diagnosi di tumori nel 2025, mortalità diminuita del 9% in 10 anni
Agenas L'ospedale stabiese tra le strutture con indicatori critici: pesano i dati sulla mortalità per ictus. Il link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.