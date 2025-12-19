Mortale sulla Taranto San Giorgio la vittima è Stefano Principale

Un tragico incidente si è verificato sulla Taranto San Giorgio, lasciando sotto shock la comunità. La vittima, Stefano Principale, aveva appena 23 anni ed era un allievo maresciallo della Marina Militare. La sua scomparsa improvvisa ha sconvolto familiari e amici, lasciando un vuoto incolmabile in chi lo conosceva. Un momento di dolore e riflessione per tutti coloro che lo hanno avuto vicino.

Si chiamava Stefano Principale, aveva 23 anni ed era un allievo maresciallo della Marina Militare. Il giovane, originario di Roccaforzata, è morto ieri sera poco dopo le 20, in un terribile schianto avvenuto sulla strada provinciale che collega Taranto a San Giorgio, nel tratto in direzione di Roccaforzata. Il ragazzo viaggiava a bordo di una moto con un amico, ricoverato in gravi condizioni. Lo scontro sarebbe avvenuto contro un'auto. Non è ancora nota la dinamica.

Taranto, incidente mortale sulla SP 13: muore allievo maresciallo della Marina Militare - Annunziata, sono arrivati alcuni ufficiali della Marina Militare insieme ai Carabinieri per seguire la situazione e prestare supporto alla famiglia. giornaledipuglia.com

Incidente mortale sulla Taranto-San Giorgio: perde la vita un giovane di 23 anni della Marina Militare - San Giorgio: a perdere la vita un giovane 23enne della Marina Militare alla guida di una moto, ferito il ... msn.com

Incidente mortale nella serata di oggi sulla strada provinciale 113, tra Taranto e San Giorgio Jonico. Il tragico impatto si è verificato intorno alle 20.15, nel tratto compreso tra San Giorgio Jonico e Roccaforzata, e ha causato la morte di un giovane di 23 anni, ap - facebook.com facebook

Incidente mortale sulla Taranto-San Giorgio: perde la vita un giovane di 23 anni della Marina Militare x.com

