Morta May Britt | per sposare Sammy Davis Jr perse contratto e subì minacce di morte

May Britt, attrice svedese degli anni ’50 e ’60, nota per aver conquistato Hollywood, lasciò il suo successo per amore di Sammy Davis Jr., affrontando minacce e perdendo contratti. L’11 dicembre 2025 si è spenta all’età di 91 anni, lasciando un’eredità fatta di coraggio e passione.

May Britt, l'attrice svedese che negli anni '50 e '60 conquistò Hollywood prima di sacrificare la carriera per amore di Sammy Davis Jr, è morta l'11 dicembre 2025 all'età di 91 anni. Il figlio Mark Davis ha confermato che la madre si è spenta per cause naturali al Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center di Los Angeles. Nata come Maj-Britt Wilkens il 22 marzo 1934 a Lidingo, nei sobborghi di Stoccolma, May Britt iniziò la sua carriera quasi per caso. Lavorava come assistente fotografa a Stoccolma quando, a soli 18 anni, venne notata dal produttore italiano Carlo Ponti. Fu lui a portarla in Italia, dove la giovane svedese ottenne ruoli da protagonista in diversi film del 1953, tra cui Gli Infedeli con la Lollobrigida e Jolanda, la figlia del Corsaro Nero.

