Morsa | Relazioni sindacali a pagamento? Un precedente grave all’AORN Moscati
L’AORN Moscati ha suscitato polemiche introducendo un onere economico per l’accesso ai verbali sindacali, segnando un possibile precedente negativo nel settore. Dopo anni di relazioni basate su norme e prassi corrette, questa decisione mette in discussione il principio di rappresentanza sindacale e solleva interrogativi sulla trasparenza e il rispetto dei diritti dei lavoratori.
Dopo anni di relazioni sindacali fondate su norme, contratti e corrette prassi istituzionali, l’Ufficio Relazioni Sindacali introduce un’imposta impropria sul diritto di rappresentanza sindacale, pretendendo dalla FP CGIL il pagamento di 3 euro per il rilascio di una copia elettronica del verbale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
