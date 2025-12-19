Morsa | Relazioni sindacali a pagamento? Un precedente grave all’AORN Moscati

L’AORN Moscati ha suscitato polemiche introducendo un onere economico per l’accesso ai verbali sindacali, segnando un possibile precedente negativo nel settore. Dopo anni di relazioni basate su norme e prassi corrette, questa decisione mette in discussione il principio di rappresentanza sindacale e solleva interrogativi sulla trasparenza e il rispetto dei diritti dei lavoratori.

