Morì dopo violenta lite famigliare | accolto patteggiamento del padre a tre anni

BRINDISI - Accolta la richiesta di patteggiamento a tre anni di reclusione nei confronti del 72enne arrestato a marzo, dopo la morte del figlio. Il 44enne Stefano Argentina - questo il nome della vittima - aveva avuto una accesa lite con il padre, al culmine della quale ricevette delle coltellate. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

