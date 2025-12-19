Morì dopo violenta lite famigliare | accolto patteggiamento del padre a tre anni
BRINDISI - Accolta la richiesta di patteggiamento a tre anni di reclusione nei confronti del 72enne arrestato a marzo, dopo la morte del figlio. Il 44enne Stefano Argentina - questo il nome della vittima - aveva avuto una accesa lite con il padre, al culmine della quale ricevette delle coltellate. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
