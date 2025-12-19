Morbegno investe nello sport pista di atletica all’orizzonte

Morbegno si distingue per il suo impegno nel valorizzare il benessere e lo sport, investendo in nuovi impianti e infrastrutture. Tra i progetti in cantiere, spicca la futura pista di atletica, simbolo di una comunità che guarda al futuro con entusiasmo. La città si impegna a migliorare gli spazi scolastici e sportivi, promuovendo uno sviluppo equilibrato e inclusivo, anche nelle zone meno centrali.

Morbegno (Sondrio) – Una città che cresce, riqualifica tutti gli edifici scolastici e gli impianti sportivi senza dimenticare alcune aree meno centrali. Questa la radiografia, in sintesi e parziale, della Morbegno del 2026 e del futuro tracciata analizzando il bilancio previsionale, per quel che riguarda questi aspetti, senza cioè toccare quelli importantissimi riguardanti il supporto alla cittadinanza delle quali parleremo in un secondo momento. "Il 2026 segna una tappa importante del mandato amministrativo con la realizzazione delle opere strategiche per il futuro della città anche nel ruolo di capo mandamento – dice il sindaco di Morbegno Patrizio Del Nero -.

Largo allo sport. Morbegno investe 6 milioni - Stanziati sei milioni di euro per la riqualificazione completa dell’Amanzio Toccalli, l’impianto sportivo cittadino sul quale gioca le sue partite interne la squadra calcistica dell’Olympic Morbegno ... ilgiorno.it

Video della presentazione del Campionato Europeo di Bocce Senior in collaborazione con Tele Sondrio News.

