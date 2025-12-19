Monza assalto alla Serie A e mercato | colpo dal Toro la scelta sui big Colpani compreso | CMIT

Il club brianzolo punta subito al ritorno nel massimo campionato: le strategie per la finestra di gennaio Il Monza domani affronterà la Carrarese all’U-Per Stadium, con l’obiettivo di ritornare alla vittoria dopo lo stop di Venezia e ritrovare il successo pieno che mancare da tre gare. Andrea Colpani (Ansa) – Calciomercato.it Mister Bianco recupera capitan Pessina e avrà ancora a disposizione Obiang, che partirà per gli impegni in Coppa d’Africa con la Guinea Equatoriale dopo la sfida di campionato contro i toscani. L’esperto mediano non ci sarà certamente per il big match prima della sosta con il Modena e potrebbe saltare anche qualche altra partita se la sua nazionale dovesse andare avanti nella competizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Monza, assalto alla Serie A e mercato: colpo dal Toro, la scelta sui big (Colpani compreso) | CM.IT

Leggi anche: Mercato Napoli, svolta Meret: c’è una big di Serie A, possibile assalto già a gennaio

Leggi anche: D’Ambrosio e la rivelazione di mercato: «Alla Fiorentina rifiutai questa big inglese. Indossare la maglia del Toro è sicuramente un’emozione forte»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie B, Pescara-Frosinone: ciociari a caccia di un successo per superare il Monza; Mercato Inter, la scelta è fatta: assalto a Guglielmo Vicario; Venezia-Monza, due decadute per un posto in Paradiso; Mercato Roma, il Boca Juniors conferma l’assalto a Dybala.

Monza, assalto alla Serie A e mercato: colpo dal Toro, la scelta sui big (Colpani compreso) | CM.IT - Per Stadium, con l’obiettivo di ritornare alla vittoria dopo lo stop di Venezia e ritrovare il successo pieno che mancare da tre gare. calciomercato.it