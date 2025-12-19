Monza assalto alla Serie A e mercato | colpo dal Toro la scelta sui big Colpani compreso | CMIT
Il club brianzolo punta subito al ritorno nel massimo campionato: le strategie per la finestra di gennaio Il Monza domani affronterà la Carrarese all’U-Per Stadium, con l’obiettivo di ritornare alla vittoria dopo lo stop di Venezia e ritrovare il successo pieno che mancare da tre gare. Andrea Colpani (Ansa) – Calciomercato.it Mister Bianco recupera capitan Pessina e avrà ancora a disposizione Obiang, che partirà per gli impegni in Coppa d’Africa con la Guinea Equatoriale dopo la sfida di campionato contro i toscani. L’esperto mediano non ci sarà certamente per il big match prima della sosta con il Modena e potrebbe saltare anche qualche altra partita se la sua nazionale dovesse andare avanti nella competizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Mercato Napoli, svolta Meret: c’è una big di Serie A, possibile assalto già a gennaio
Leggi anche: D’Ambrosio e la rivelazione di mercato: «Alla Fiorentina rifiutai questa big inglese. Indossare la maglia del Toro è sicuramente un’emozione forte»
Serie B, Pescara-Frosinone: ciociari a caccia di un successo per superare il Monza; Mercato Inter, la scelta è fatta: assalto a Guglielmo Vicario; Venezia-Monza, due decadute per un posto in Paradiso; Mercato Roma, il Boca Juniors conferma l’assalto a Dybala.
Monza, assalto alla Serie A e mercato: colpo dal Toro, la scelta sui big (Colpani compreso) | CM.IT - Per Stadium, con l’obiettivo di ritornare alla vittoria dopo lo stop di Venezia e ritrovare il successo pieno che mancare da tre gare. calciomercato.it
Monza-Sudtirol 1-1, le pagelle: Odogwu risponde a Maric. Rallenta la capolista - Salva nel primo tempo sul colpo di testa a botta sicura di Merkaj. tuttomercatoweb.com
Monza, il fattore Pessina: il gioiello della Corona Ferrea al centro del calciomercato. Costi e destinazione - La sessione invernale di trattative si avvicina, e con essa, l'inevitabile domanda: dove può andare il Campione d'Europa ... sport.virgilio.it
CORSPORT - SCHWOCH PUNTA SU PALERMO, VENEZIA E MONZA di Redazione ForzaPalermo.it Stefan Schwoch è una delle leggende della Serie B. Secondo miglior marcatore nella storia del campionato cadetto, l’ex attaccante – tra le altre – di Vicenza, - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.