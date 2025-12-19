Montopolino Lega sulle sentenze dei palazzi Clerico | Hanno vinto legalità e buona amministrazione
Maria Luigia Montopolino, presidente della commissione sicurezza e mobilità e capogruppo della Lega, commenta con soddisfazione la recente sentenza del Tar riguardante i palazzi Clerico, sottolineando come questa rappresenti una vittoria per la legalità e la buona amministrazione. La sua analisi ribadisce l’importanza di rispettare le norme e di tutelare l’interesse pubblico, confermando l’impegno della Lega per una gestione trasparente e corretta degli spazi urbani.
La presidente della commissione sicurezza e mobilità e capogruppo comunale della Lega Maria Luigia Montopolino, commenta la sentenza del Tar riguardante i palazzi Clerico accogliendo la posizione del Comune di Pescara.“Una vittoria della legalità e della buona amministrazione, che ha operato nel. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
