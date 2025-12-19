Monete etrusche svelate Collezione Mps in mostra
Scopri le affascinanti monete etrusche esposte nella collezione Mps a Palazzo Sansedoni. Un viaggio nel tempo tra tesori di un'antica civiltà, provenienti dalla collezione di Pietro Piccolomini Clementini. Un'occasione unica per apprezzare l'arte e la storia dell’Etruria, visitabile fino al 10 gennaio in un suggestivo contesto a terra di Siena.
Le monete etrusche in terra di Siena, dalla collezione di Pietro Piccolomini Clementini. La mostra è allestita a Palazzo Sansedoni e sarà visitabile fino al 10 gennaio. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Monte dei Paschi e l’Università per Stranieri di Siena, con l’obiettivo di valorizzare l’eccezionale corpus di quasi ottomila monete custodite da oltre cinquant’anni presso la Banca Mps e fino a oggi inedite. La mostra presenta al pubblico un nucleo selezionato di monete etrusche e italiche, oggetto delle ricerche condotte da Maria Laura Gavazzi all’interno del medagliere della Banca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
