Scopri le affascinanti monete etrusche esposte nella collezione Mps a Palazzo Sansedoni. Un viaggio nel tempo tra tesori di un'antica civiltà, provenienti dalla collezione di Pietro Piccolomini Clementini. Un'occasione unica per apprezzare l'arte e la storia dell’Etruria, visitabile fino al 10 gennaio in un suggestivo contesto a terra di Siena.

© Lanazione.it - Monete etrusche svelate. Collezione Mps in mostra

Le monete etrusche in terra di Siena, dalla collezione di Pietro Piccolomini Clementini. La mostra è allestita a Palazzo Sansedoni e sarà visitabile fino al 10 gennaio. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Monte dei Paschi e l’Università per Stranieri di Siena, con l’obiettivo di valorizzare l’eccezionale corpus di quasi ottomila monete custodite da oltre cinquant’anni presso la Banca Mps e fino a oggi inedite. La mostra presenta al pubblico un nucleo selezionato di monete etrusche e italiche, oggetto delle ricerche condotte da Maria Laura Gavazzi all’interno del medagliere della Banca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Chi non vorrebbe possedere una collezione così bella? In mostra al CAMeC - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia, "Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Carla Sozzani" per scoprire e godere della vista di 150 opere, parte della grande collezione fotografica

Leggi anche: Ciserano, fuggono all’alt dei carabinieri. In macchina arnesi da scasso e monete da collezione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Monete etrusche svelate. Collezione Mps in mostra.

Monete etrusche svelate. Collezione Mps in mostra - Le monete etrusche in terra di Siena, dalla collezione di Pietro Piccolomini Clementini. lanazione.it