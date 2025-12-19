Moneta racconta l' anno tutto d' oro

Il 2025 si chiude con un trionfo del metallo giallo, che ha dominato i mercati con un incremento superiore al 60%. Un anno di crescita straordinaria, segnato da record e sfide alle statistiche storiche. Moneta racconta questa straordinaria annata, un percorso di successi e traguardi raggiunti nel mondo delle commodities.

Si sta per chiudere un anno d'oro sui mercati. Il metallo giallo è stato il protagonista assoluto di questo 2025, con un balzo superiore al 60% e una scia di record da sfidare le statistiche. Complici le banche centrali, tornate ad accumulare lingotti come non accadeva da tempo. Con questa fotografia si apre il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo, che allarga l'obiettivo sui mercati finanziari e li osserva lungo un arco di sei anni segnati da shock epocali. Dal Covid alla guerra in Ucraina, le Borse hanno dimostrato una capacità di rimbalzo sempre più rapida, come se l'instabilità fosse ormai diventata la nuova quotidianità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

