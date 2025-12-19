Mondiale per club volley 2025 | le classifiche finali dei gironi Le eliminate e gli accoppiamenti delle semifinali

Il Mondiale per club di volley 2025 si avvicina alle fasi decisive con le classifiche finali dei gironi e le sfide che determineranno le semifinali. Perugia, Volei Renata, Zawiercie e Osaka Blue Ton si contendono l’ingresso nella lotta per il titolo, con incontri in programma sabato 20 dicembre a Belem. Ecco tutte le informazioni sulle eliminate, le qualificazioni e gli accoppiamenti che decideranno il campione del mondo.

Perugia-Volei Renata e Zawiercie-Osaka Bluteon saranno le semifinali del Mondiale per Club 2025 di volley maschile, che andranno in scena sabato 20 dicembre a Belem (Brasile). Da una parte il confronto tra la corazzata umbra e gli agguerriti padroni di casa, dall’altra il testa a testa tra gli ambiziosi polacchi e i temibili giapponesi: in palio la qualificazione all’atto conclusivo, che si giocherà domenica 21 dicembre (ore 22.30 italiane). I Block Devils si sono resi protagonisti di un percorso netto e hanno così conquistato il primo posto nel gruppo B: 3-0 contro i libici dello Swehly, 3-2 contro l’Osaka Bluteon (poi secondi in classifica) e 3-0 contro i brasiliani del Sada Cruzeiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

