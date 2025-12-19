Molesta agente in borghese, lei lo fa arrestare.

Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, viene arrestato dopo aver molestato una donna in borghese. L'episodio, avvenuto in circostanze sconosciute, ha portato alla sua cattura, scatenando una serie di conseguenze legali. La vicenda mette in evidenza l’importanza di denunciare comportamenti inappropriati e di mantenere alta l’attenzione su temi di sicurezza e tutela delle vittime.

Palpeggia nelle parti intime la donna sbagliata e finisce nei guai. Autore della molestia sessuale un nord africano di 57 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine. Vittima un’agente della polizia penitenziaria che, libera dal servizio, martedì pomeriggio stava passeggiando lungo via Celso Ulpiani di San Benedetto insieme alla sorella. Nonostante il momento di disorientamento, la donna ha reagito con prontezza ed ha iniziato a seguire il cittadino straniero senza perderlo mai di vista, attendendo l’arrivo delle forze dell’ordine che la stessa, nel frattempo, aveva avvertito. Durante gli spostamenti l’agente di polizia penitenziaria ha avuto modo di verificare che l’uomo continuava a molestare altre donne incontrate lungo il suo percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

