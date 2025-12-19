Modric | A volte vedo le cose prima che accadano Avrei potuto andare in altri campionati ma …

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista del Milan Luka Modric ha parlato a Slaven Bilic. Ecco degli estratti molto interessanti sui suoi punti di forza e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric a volte vedo le cose prima che accadano avrei potuto andare in altri campionati ma 8230

© Pianetamilan.it - Modric: “A volte vedo le cose prima che accadano. Avrei potuto andare in altri campionati, ma …”

Leggi anche: “L’ansia di essere sempre perfetti impedisce che accadano cose belle nella vita. Lasciatevi andare in amore come nel lavoro”: Lily Collins torna con “Emily In Paris”

Leggi anche: Gaetano: «Mi arrabbiai con Garcia, al Napoli avrei potuto dare di più quando le cose non andavano bene»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

modric volte vedo coseModric e la frase sul Milan che fa rumore: "Ho fatto un passo indietro". A volte le cose... - Il centrocampista rossonero è stato intervistato da Slaven Bilic all'interno del suo podcast, dove ha fatto alcune rivelazioni in merito alla scelta fatta in estate ... tuttosport.com

Modric: “Addio al Real? A volte le cose non vanno come previsto” - Le parole del centrocampista croato sul suo addio al Real Madrid: "A volte le cose non vanno come avevi previsto" ... gianlucadimarzio.com

Modric: "Milan speciale, non vedo l'ora di giocare il derby contro l'Inter" - "Quando sono venuto a Casa Milan per firmare il contratto ho percepito subito che questo club è speciale. sportmediaset.mediaset.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.