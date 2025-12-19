Il presidente Mattarella sottolinea il valore della missione Unifil come simbolo di prestigio e orgoglio nazionale, evidenziando la saggezza e la misura dimostrate in momenti complessi. Un impegno che rappresenta una delle più significative espressioni della collaborazione internazionale dell’Italia, rafforzando il ruolo del nostro Paese nel contesto delle Nazioni Unite e nella promozione della pace.

© Iltempo.it - Mo: Mattarella, 'Unifil motivo prestigio e orgoglio, saggezza e misura in momenti difficili'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "La nostra missione in Unifil è sempre stata motivo di prestigio e di orgoglio per il nostro Paese ed è una delle più emblematiche che il nostro Paese abbia proiettato all'estero in collaborazione e nell'ambito delle Nazioni unite in questo caso. Il compito è difficile, lo è diventato ancor di più in quest'ultimo periodo e quindi richiede i complimenti per avere anche gestito con saggezza e misura momenti delicati, anche pericolosi" che vi sono stati". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in collegamento con le missioni militari internazionali, in occasione degli auguri di fine anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

