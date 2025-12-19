Mkhitaryan | Sconfitta che ci fa male Non riusciamo a sbloccarci ai rigori anche con l’Atletico…
Mkhitaryan: «Sconfitta che ci fa male. Non riusciamo a sbloccarci ai rigori, anche con l’Atletico.». Le parole del centrocampista dell’Inter. Dopo Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. MANCATA LA LUCIDITA’ AI RIGORI? – « Bisogna parlare della partita, che dovevamo chiudere prima. Poi andando ai rigori è un altro discorso, che non riusciamo a sbloccarci. Anche l’ultima volta contro l’Atletico Madrid avevamo perso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Mkhitaryan a Mediaset: «Sconfitta che ci fa male, dovevamo chiuderla prima! C’è una cosa su cui dobbiamo migliorare, anche con l’Atletico Madrid…»
Leggi anche: Basket femminile, Campobasso perde in EuroCup: sconfitta che non fa male con lo Zabiny Brno
Napoli-Milan 2-0: gli highlights; Inter, Mkhitaryan: Non si può spiegare un rigore così, fa male perdere una partita del genere; CHAMPIONS - Inter, Mkhitaryan: Fa male perdere una partita del genere, non si può spiegare un rigore così; Champions, panchina Inter furiosa con l'arbitro: il gesto di Acerbi e Darmian.
Mkhitaryan a SM: "Sconfitta che fa male, c'è grande delusione. Non ci sono scuse, abbassiamo la testa e lavoriamo" - Henrikh Mkhitaryan è il primo tesserato dell'Inter a presentarsi ai microfoni di Sportmediaset per commentare l'eliminazione dalla Supercoppa italiana per mano del Bologna arrivata dopo la lotteria de ... msn.com
MEDIASET - Inter, Mkhitaryan: "Dovevamo chiudere prima la partita" - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset, dopo la sconfitta contro il Bologna in semifinale di Supercoppa italiana: "Dovevamo chiudere prima l ... napolimagazine.com
Inter, Mkhitaryan: "Non si può spiegare un rigore così, fa male perdere una partita del genere" - Rapido commento ai microfoni di Sky Sport del centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan dopo la sconfitta dei nerazzurri a San Siro contro il. tuttomercatoweb.com
Mkhitaryan: "Dovevamo chiuderla prima. I rigori sono un altro discorso, non riusciamo a sbloccarci sui rigori, come con l'Atletico. E' una cosa che ci dispiace ma dobbiamo chiudere le partite prima. Con tutte le occasioni create. Di nuovo vicini al trofeo senza vi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.