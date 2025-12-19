Mkhitaryan: «Sconfitta che ci fa male. Non riusciamo a sbloccarci ai rigori, anche con l’Atletico.». Le parole del centrocampista dell’Inter. Dopo Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. MANCATA LA LUCIDITA’ AI RIGORI? – « Bisogna parlare della partita, che dovevamo chiudere prima. Poi andando ai rigori è un altro discorso, che non riusciamo a sbloccarci. Anche l’ultima volta contro l’Atletico Madrid avevamo perso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

