Mkhitaryan a Mediaset | Sconfitta che ci fa male dovevamo chiuderla prima! C’è una cosa su cui dobbiamo migliorare anche con l’Atletico Madrid…

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha detto la sua dopo la sconfitta rimediata in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Intervenuto nel corso del postpartita di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. MANCATA LA LUCIDITA’ AI RIGORI? – « Bisogna parlare della partita, che dovevamo chiudere prima. Poi andando ai rigori è un altro discorso, che non riusciamo a sbloccarci. Anche l’ultima volta contro l’Atletico Madrid avevamo perso. 🔗 Leggi su Internews24.com

CHAMPIONS - Inter, Mkhitaryan: "Fa male perdere una partita del genere, non si può spiegare un rigore così" - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League: "Fa male perdere una partita del genere, poi n ... napolimagazine.com

Torna la Thu-La, difesa confermata, chance per Martinez: la probabile formazione di Chivu: PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. - facebook.com facebook