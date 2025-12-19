Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, ha affermato ieri che la Russia ha schierato i missili balistici a raggio intermedio “ Oreshnik ” in Bielorussia. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato mercoledì che i vettori entreranno in servizio operativo questo mese, ma non ha fornito ulteriori dettagli. In precedenza, la Russia aveva schierato armi nucleari tattiche nel territorio della Bielorussia, e il presidente Lukashenko aveva affermato che il suo Paese possiede diverse decine di armi nucleari tattiche russe. Secondo l'accordo di dispiegamento di armi nucleari non strategiche sul territorio bielorusso, avvenuto nel 2024, la Russia resta l'unica utilizzatrice – quindi ne stabilisce l'uso o meno – mentre la Bielorussia può decidere il bersagli da colpire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missili Oreshnik in Bielorussia: cosa c'è dietro la strategia russa sui nuovi euromissili

