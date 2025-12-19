miss finlandia travolta dalle critiche per gesto social

. Una fotografia innocente scatena scandalo mondiale. Una semplice immagine che diventa polemica internazionale. Una fotografia apparentemente innocente ha cambiato la vita di Miss Finlandia, trasformando la sua corona in simbolo di polemica globale. La giovane vincitrice, incoronata da poche settimane, ha mimato gli occhi a mandorla in un post social, accompagnando lo scatto con una didascalia giudicata infelice. Il gesto ha provocato indignazione tra le comunità asiatiche e ha raggiunto rapidamente il web, coinvolgendo spettacolo, politica e perfino diplomazia internazionale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Chi è Sarah Dzafce, Miss Finlandia 2025 travolta dallo scandalo per la foto con gli occhi a mandorla? - Fino a poco tempo fa era la storia perfetta da concorso: ragazza di 22 anni, origini miste, sorriso pulito, eletta Miss Finlandia 2025 e manda ... alphabetcity.it