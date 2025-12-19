Minorenne legata immobilizzata e picchiata dalla madre | voleva vivere all' occidentale

19 dic 2025

Una donna di 55 anni è stata colpita da un ordine di carcerazione, condannata per i reati di sequestro di persona e maltrattamenti commessi nei confronti della figlia minorenne. I fatti si sono consumati nel comune di Terracina e la donna è stata condannata a scontare quattro anni e sei di. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

