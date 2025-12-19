Un giovane di appena 17 anni sfida nuovamente le regole, fuggendo dalla comunità di recupero a cui era stato affidato dal Tribunale dei minori di Firenze. Un gesto che rappresenta non solo una sfida alle istituzioni, ma anche un atto di ribellione e autodistruzione, con conseguenze che potrebbero compromettere il suo futuro e mettere a rischio la sicurezza di tutti.

© Lanazione.it - Minorenne in carcere. L’ennesima “sfida“ fugge dalla comunità

L’ennesima sfida, l’ennesimo assurdo gesto contro la legge e anche contro se stesso. Protagonista un diciassettenne lucchese fuggito da una struttura di recupero dove era stato appena inviato dal giudice del Tribunale dei minori di Firenze: di fatto un’evasione, la violazione di un obbligo che gli è costata la libertà. Il giovane è stato infatti rintracciato e arrestato a Lucca da una Volante della Polizia. Adesso si trova rinchiuso nel carcere minorile di Firenze. Si tratta del diciassettenne che era stato arrestato venerdì scorso dai carabinieri dopo essere stato sorpreso in piena notte a rubare insieme a tre coetanei in uno studio fisioterapico di San Concordio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Minorenne fugge dalla comunità, poi si costituisce

Leggi anche: Sterminò la famiglia: Elia Del Grande fugge dalla comunità

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Violenza sessuale sulla figlia minorenne, in carcere 41enne ad Agropoli - Avrebbe violentato la figlia minorenne, oltre ad averla picchiata e insultata: accusa che ha portato in carcere un 41enne di Agropoli, in provincia di Salerno, destinatario di una ordinanza eseguita ... fanpage.it

Pordenone | Doppia rapina a un minorenne in stazione ferroviaria, deciso il carcere per quattro giovanissimi. E anche i loro “sostenitori” si cacciano nei guai. - facebook.com facebook

Rimini. Abusò di una minorenne nel parco: la Procura chiede sei anni di carcere x.com