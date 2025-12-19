Minore subì violenze sessuali Chiuse le indagini sull’agguato Ma non è più un abuso di gruppo

Le indagini sulla tragica vicenda di una ragazzina di 12 anni, vittima di violenze sessuali, sono state chiuse. La Procura dei minori ha accertato che si tratta di un episodio diverso da un abuso di gruppo, coinvolgendo tre minorenni nati nel 2010. La squadra mobile, guidata dal dirigente Andrea Napoli, ha condotto le indagini che hanno portato alla chiusura del caso.

© Ilrestodelcarlino.it - "Minore subì violenze sessuali". Chiuse le indagini sull’agguato. Ma non è più un abuso di gruppo La Procura dei minori ha chiuso le indagini preliminari sugli episodi che vedono come parte offesa una ragazzina che all’epoca aveva 12 anni e commessi, secondo la tesi investigativa, da parte di tre minorenni, tutti nati nel 2010 e identificati a seguito delle indagini della squadra mobile coordinata dal dirigente Andrea Napoli. Lei avrebbe subito abusi intimi da due di loro, ora sott’inchiesta anche per violenza sessuale aggravata dall’essere stata commessa su una under 14: si tratta di un paio di episodi distinti e in cui i ragazzini indagati avrebbero agito singolarmente, e non più in gruppo come inizialmente ipotizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Minore disabile insultato e pestato, chiuse le indagini sulla “gang del bosco” Leggi anche: Chiuse le indagini sull'ex Ad di Cinecittà Maccanico La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. "Minore subì violenze sessuali". Chiuse le indagini sull’agguato. Ma non è più un abuso di gruppo - Sparito però l’addebito al ‘branco’ dal capo d’imputazione: adesso le accuse sono verso singoli. msn.com

Violenza sessuale su minore, 52enne arrestato da carabinieri di Crotone in Toscana - Il primo episodio di violenza sessuale sulla minore è avvenuto durante una vacanza nel crotonese. ilcrotonese.it

Violenza sessuale su una ragazzina di 14, arrestato un 52enne di Calenzano: «Almeno tre episodi» - Le indagini hanno permesso di ricostruire almeno tre episodi di violenza sessuale che si sarebbero verificati nei mesi di agosto 2024, a Crotone in Calabria, e maggio 2025 a Calenzano, ai danni della ... rainews.it

“Minore sarà lei!“ Il nuovo podcast di Piombini Sensini ETS che parla di tutela dei minori e maltrattamento, con parole semplici e accessibili a tutti/e. Un progetto nato per sensibilizzare la comunità su ciò che spesso resta invisibile: le fragilità, le violenze, le si - facebook.com facebook

Condannato per violenza sessuale su minore e pornografia minorile: espulso dal territorio italiano x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.