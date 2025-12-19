È stata inaugurata la “Mini ovest”, la nuova strada che collega via Tosca Fiesoli a via Narciso Parigi, attraversando la zona industriale. Intitolata a Nelson Mandela, questa arteria rappresenta un passo importante per migliorare la viabilità e facilitare i collegamenti con Prato e l’autostrada, offrendo una soluzione moderna e funzionale per il traffico locale.

© Lanazione.it - Mini ovest, finalmente si circola. Primo passo per la circonvallazione

E’ stata aperta alla viabilità la ‘Mini ovest’, la nuova strada che sarà intitolata a Nelson Mandela e che collega via Tosca Fiesoli con via Narciso Parigi, attraversando la zona industriale e garantendo un collegamento diretto con Prato e l’autostrada. Un intervento strategico anche in prospettiva futura, visto che fa da ‘apripista’ alla circonvallazione ovest, ed è corredata da una pista ciclopedonale che delimiterà l’intero piano sul lato nord-ovest del territorio. "Si tratta di un’opera attesa da tempo – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri -, realizzata nell’ambito di progetti di iniziativa privata e che l’amministrazione comunale ha voluto rendere operativa e in linea con le esistenti necessità di mobilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Si circola sulla nuova strada: apre (finalmente) il nodo di Rastignano

Leggi anche: Perugia. Ponte Pattoli, la Sindaca Ferdinandi e l’Assessora Tizi in sopralluogo al cantiere della nuova scuola: “Finalmente un primo passo importante, pronti a restituirla alla comunità entro l’anno”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mini ovest, finalmente si circola. Primo passo per la circonvallazione.

Mini ovest, finalmente si circola. Primo passo per la circonvallazione - Aperta alla viabilità la nuova strada intitolata a Nelson Mandela. lanazione.it