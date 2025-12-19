Minds Without Borders | borsa di studio della Camera di Commercio di Caserta per tirocini negli Stati Uniti
La Camera di Commercio di Caserta lancia “Minds Without Borders”, una borsa di studio rivolta a 13 giovani talenti under 30 della provincia. In collaborazione con Confindustria Caserta, questa iniziativa offre un’opportunità unica di formazione e tirocinio internazionale negli Stati Uniti, favorendo lo sviluppo di competenze globali e di una rete di contatti internazionale. Un’occasione imperdibile per i giovani pronti a fare un salto nel futuro.
