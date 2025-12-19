Minacce di morte alla ex in manette un cinquantenne di Livorno

Un episodio di violenza si è concluso con l’arresto di un uomo di 50 anni a Livorno, accusato di minacce di morte alla sua ex compagna. L’intervento dei carabinieri ha portato alla misura cautelare, evidenziando ancora una volta l’importanza di intervenire tempestivamente contro le violenze di genere. La sicurezza delle donne rimane una priorità fondamentale per le forze dell’ordine e la comunità.

LIVORNO – Ancora un caso di violenza sulle donne finito con un arresto. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Livorno hanno arrestato un 50enne per il reato di atti persecutori. I militari sono intervenuti nelle prime ore del mattino nei pressi dell’abitazione di una donna, a seguito di una richiesta di soccorso veicolata al servizio esterno tramite la centrale operativa dell’Arma. Secondo la ricostruzione dei fatti eseguita dai militari intervenuti, la vicenda sarebbe scaturita da sempre più frequenti condotte maltrattanti attraverso le quali il 50enne, col quale in precedenza la vittima aveva intrattenuto una relazione, l’avrebbe minacciata di morte, ponendo in essere condotte intimidatorie, sia nei confronti della donna che del figlio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

