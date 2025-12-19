Mima gli occhi a mandorla e viene espulsa da Miss Universo | il gesto razzista che ha diviso la Finlandia
Un gesto apparentemente insignificante può scatenare reazioni sconvolgenti. Quando una concorrente di Miss Universo viene espulsa per aver mimato gli occhi a mandorla, il dibattito si infiamma, rivelando le tensioni e le divisioni profonde nella società finlandese. Un episodio che mette in discussione sensibilità, rispetto e responsabilità, diventando un simbolo delle sfide legate all’inclusione e alla lotta contro il razzismo.
A volte basta un’immagine per far crollare una corona e scatenare una tempesta politica che travolge un intero governo. È quello che è successo a Sarah Dzafce, la ventiduenne che lo scorso settembre era stata incoronata Miss Suomi, la più bella di Finlandia. Una foto postata sui social, un gesto controverso, e in pochi giorni la ragazza si è ritrovata privata del titolo, espulsa dal concorso di Miss Universo in Thailandia e al centro di uno scontro politico che ha messo in imbarazzo il primo ministro e spaccato la maggioranza di governo. Tutto è iniziato l’11 dicembre scorso, quando Sarah ha condiviso un’immagine sui social network in cui appariva mentre tirava gli angoli degli occhi con le dita, simulando la forma a mandorla tipica delle popolazioni asiatiche. 🔗 Leggi su Screenworld.it
