Milly Carlucci torna a commentare l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, offrendo uno sguardo esclusivo sui momenti più significativi e sulle sfide affrontate. In questa intervista, la conduttrice ripercorre i successi dello show, condividendo anche alcune riflessioni sul panorama televisivo e sulla concorrenza, tra cui Lo So Quale Vales. Un bilancio sincero e appassionato di una delle trasmissioni più amate del panorama italiano.

© Bubinoblog - MILLY CARLUCCI: “BALLANDO SCORPORA? ANCHE TU SI QUE VALES LO FA” (ESCLUSIVA)

Milly Carlucci torna su BubinoBlog per il tradizionale bilancio di fine edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice risponde alle critiche dei lettori sullo show del sabato sera di Rai1. È tempo di bilanci per Ballando con le Stelle. Da 1 a 10 che voto dai a questa edizione sia dal lato show che da quello degli ascolti? Non sta a me dare i voti. Ma posso dire di essere molto soddisfatta. Non era facile ripetersi. Siamo in controtendenza con i dati di tutto il mondo. Siamo più o meno sulla media dello scorso anno e ampiamente superiore a quella degli ultimi 10 anni, eccezion fatta per quella del post Covid, inoltre c’è stata una vera esplosione sui social e sull’on demand. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Leggi anche: Ballando con le Stelle vs. Tu Si Que Vales, riparte la sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Leggi anche: Nessuna rivalità tra Ballando e Tu sì que vales, Milly Carlucci: “Sono stata a pranzo con Maria De Filippi”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ballando, Milly Carlucci: La giuria? Libera, nessun copione. D'Urso? La rivelazione di quest'anno.

Ballando, Milly Carlucci parla chiaro su Barbara d’Urso: “Dietro le quinte litiga spesso” - Alla vigilia della finale di Ballando con le stelle, Milly Carlucci racconta l’edizione appena conclusa e svela dinamiche inattese su Barbara D’Urso e Francesca Fialdini. msn.com