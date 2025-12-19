MILLY CARLUCCI | BALLANDO SCORPORA? ANCHE TU SI QUE VALES LO FA ESCLUSIVA

Milly Carlucci torna su BubinoBlog per il tradizionale bilancio di fine edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice risponde alle critiche dei lettori sullo show del sabato sera di Rai1. È tempo di bilanci per Ballando con le Stelle. Da 1 a 10 che voto dai a questa edizione sia dal lato show che da quello degli ascolti? Non sta a me dare i voti. Ma posso dire di essere molto soddisfatta. Non era facile ripetersi. Siamo in controtendenza con i dati di tutto il mondo. Siamo più o meno sulla media dello scorso anno e ampiamente superiore a quella degli ultimi 10 anni, eccezion fatta per quella del post Covid, inoltre c’è stata una vera esplosione sui social e sull’on demand. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MILLY CARLUCCI: “BALLANDO SCORPORA? ANCHE TU SI QUE VALES LO FA” (ESCLUSIVA) Leggi anche: MILLY CARLUCCI: “BALLANDO SCORPORA? ANCHE TU SI QUE VALES LO FA” (ESCLUSIVA) Leggi anche: Ballando con le Stelle vs. Tu Si Que Vales, riparte la sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ballando, Milly Carlucci: La giuria? Libera, nessun copione. D'Urso? La rivelazione di quest'anno; Milly Carlucci si difende: Scorporo di Ballando? Lo fa pure Maria De Filippi; MILLY CARLUCCI | BALLANDO SCORPORA? ANCHE TU SI QUE VALES LO FA ESCLUSIVA; Milly Carlucci criptica sul suo programma in primavera. Milly Carlucci si difende: “Scorporo di Ballando? Lo fa pure Maria De Filippi” - Sullo scorporo di Ballando con le stelle la conduttrice si difende Oggi Milly Carlucci ha rilasciato un'interessante intervista al portale Tv ... msn.com

Ricordate il brutto post di De Sica contro Milly Carlucci? Parla lei e spunta una verità assurda - L'eleganza di Milly Carlucci non ha limiti: ecco cosa ha rivelato a proposito del bruttissimo post di Christian De Sica contro di lei. donnapop.it

Il giallo dell’orecchio a Ballando 2025: Milly Carlucci svela cosa le ha scritto De Sica - Domenica scorsa, quando il post sull’orecchio è diventato virale, si era detto che era partito proprio dai social di Christian De Sica, ma poi era stato cancellato. msn.com

"Se dovessi scegliere un momento, uno solo, di questi 20 anni di Ballando che porterò sempre con me sarebbe certamente quello di Fabrizio Frizzi che dietro le quinte della prima puntata mi dice "vai Millona”. Non potrò dimenticarlo mai" Milly Carlucci a Fanp - facebook.com facebook

Milly Carlucci a Fanpage. Tutto stupendo. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.