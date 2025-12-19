Milioni di molluschi alieni morti al Lago Albano svelata la probabile causa | la spiegazione dell'esperto
All'inizio dell'anno si è parlato molto dello spiaggiamento di massa di milioni di molluschi gasteropodi morti lungo le sponde del Lago Albano, ai Castelli Romani. A essere coinvolta una specie aliena originaria del Nord America. A poco meno di un anno dal misterioso evento, uno studio ha fatto luce sulle probabili cause: a spiegarle a Fanpage.it l'ecologo marino Andrea Bonifazi, tra gli autori della ricerca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
