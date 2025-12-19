Milik Juve Spalletti spazza via ogni dubbio | Domani è convocato l’ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di rifare il gioco che gli è sempre piaciuto

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milik Juve, il tecnico bianconero ufficializza la presenza del polacco contro la Roma ed elogia il suo spirito ritrovato: l’analisi dalla sala stampa. L’atmosfera alla Continassa si è improvvisamente elettrizzata alla vigilia di una delle sfide più attese del campionato di Serie A. Durante la consueta conferenza stampa pre-partita in vista del big match  Juve Roma, l’allenatore  Luciano Spalletti  ha regalato una notizia che ha il sapore della liberazione per tutto l’ambiente bianconero. Il tecnico toscano ha infatti sciolto le riserve e ufficializzato il rientro nella lista dei disponibili di  Arkadiusz Milik, mettendo fine a un periodo di assenza per infortunio che sembrava interminabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

milik juve spalletti spazza via ogni dubbio domani 232 convocato l8217ho trovato come un bambino felice che ha la possibilit224 di rifare il gioco che gli 232 sempre piaciuto

© Juventusnews24.com - Milik Juve, Spalletti spazza via ogni dubbio: «Domani è convocato, l’ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di rifare il gioco che gli è sempre piaciuto»

Leggi anche: Miretti Juventus, il centrocampista torna titolare in Champions League? Spalletti spazza via ogni dubbio: la scelta ufficiale per il Pafos

Leggi anche: Raspadori ammette: «Non è un segreto che da bambino tifassi Inter, è una squadra che ho sempre apprezzato! Sono carico per domani». Poi risponde sulla possibile titolarità

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Milik,l'incubo è finito:torna in gruppo dopo un anno e mezzo; Milik torna ad allenarsi dopo 553 giorni: le ultime; Juventus, Spalletti ritrova il bianconero dopo il calvario.

Juventus, Spalletti ne perde un altro in Coppa Italia: i convocati per l'Udinese - Questa sera alle 21:00, infatti, la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo contro l'Udinese, in una sfida da vincere a ... tuttosport.com

Juventus, Spalletti non copre i limiti della rosa. Yildiz come Wayne Gretzky - La risposta, oggi, è nelle parole dell’allenatore: chiare, incisive: “Siamo una parvenza di squadra. calciomercato.com

Juventus, Perin: "Spalletti sul piano tattico è fenomenale" - Spalletti sul piano tattico è fenomenale, ha delle letture in campo che sono da assoluto fuoriclasse, e ci sta facendo capire ... sport.sky.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.