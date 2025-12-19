Milik convocato a sorpresa dalla Juventus contro la Roma | non gioca una partita ufficiale da 18 mesi

Spalletti ha confermato la presenza di Milik contro la Roma: l'attaccante sarà in panchina contro la Juve per la prima volta dopo il lunghissimo calvario. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Milik riappare agli allenamenti della Juventus a due giorni dalla Roma: quando può essere convocato

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Roma: «Sarà un esame di maturità da università. Milik convocato, l’ho trovato un bambino felice… Bremer gioca»

