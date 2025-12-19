Milano strappa orecchini da 100mila euro a una donna | il video

Un episodio di rapina violenta si è verificato a Milano, dove un uomo di 59 anni ha aggredito una donna in auto, strappandole con forza due orecchini dal valore di 100mila euro. L’accaduto, avvenuto il 29 settembre in viale di Porta Vercellina, ha portato all’arresto del rapinatore da parte della Polizia, che ha prontamente identificato il responsabile.

© Lapresse.it - Milano, strappa orecchini da 100mila euro a una donna: il video Aggredisce una donna in auto e le strappa via con violenza due orecchini dal valore di 100mila euro. È successo lo scorso 29 settembre in viale di Porta Vercellina, a Milano; il rapinatore, un 59enne, è stato identificato e arrestato dalla Polizia. Si trova ai domiciliari per il reato di rapina aggravata. Questo articolo proviene da LaPresse.

