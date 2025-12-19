Milano segue sotto casa e violenta due minorenni | 19enne straniero incastrato dai video

Un giovane ecuadoriano di 19 anni è stato arrestato a Milano dopo due episodi di violenza sessuale ai danni di minorenni, avvenuti a Bussero e nel capoluogo lombardo. L’indagine, supportata dai video delle telecamere di sorveglianza, ha consentito di identificare e fermare l’autore, che ora si trova in custodia cautelare. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza e la tutela dei minori nelle aree urbane.

© Ilgiornale.it - Milano, segue sotto casa e violenta due minorenni: 19enne straniero incastrato dai video Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato dai carabinieri di Milano per violenza sessuale nei confronti di due minorenni che sarebbero avvenute a Bussero il 12 agosto 2025 e a Milano il 10 settembre sempre di quest'anno. I militari del Nucleo operativo Milano Porta Monforte hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Milano su richiesta della Procura. Le vittime - la prima di 15 anni, la seconda di 16 - sarebbero state individuate nelle stazioni della metropolitana linea verde di Gorgonzola e di Crescenzago. Lo stesso schema utilizzato. Dopo le denunce gli inquirenti si insospettiscono notando, grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana, il medesimo modus operandi dell'aggressore: prima l'individuazione della preda, all'uscita della fermata della metro, poi il pedinamento, definito "discreto" dagli inquirenti, senza dare troppo nell'occhio, fino alle abitazioni delle vittime prescelte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Milano, pedina e violenta due minorenni: straniero incastrato dai video Leggi anche: Pedina e violenta due minorenni a Milano: arrestato un 19enne Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Borsa: Milano in calo con l'Europa, settore difesa sotto pressione; Borsa: Milano in calo con l'Europa, settore difesa sotto pressione. Segue due ragazzine sole di 15 e 16 anni fin sotto casa e le stupra: "Le pedinava su un monopattino elettrico" - Un cittadino ecuadoriano di 19 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Milano perché accusato di due casi di violenza sessuale. today.it

Seguiva col monopattino le ragazze sole all'uscita della metro e le violentava sotto casa: arrestato 19enne a Milano - Un ragazzo di 19 anni, ecuadoriano, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Milano per violenza sessuale: l'arresto è avvenuto lo scorso 13 dicembre. msn.com

Un girocollo in oro giallo 18kt che segue il corpo. Milano è la collana da indossare ogni giorno: essenziale, luminosa, senza tempo. - A yellow 18kt gold necklace that follows the body. Milano is a jewel to wear every day: essential, luminous, timeless. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.