Milano pedina e violenta due minorenni | straniero incastrato dai video

Un episodio inquietante scuote Milano: un giovane straniero di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver violentato due minorenni. Le indagini si sono concluse grazie alla preziosa collaborazione delle telecamere di sorveglianza, che hanno incastrato l’aggressore. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di strumenti di monitoraggio e della pronta risposta delle forze dell’ordine di fronte a reati così gravi.

© Ilgiornale.it - Milano, pedina e violenta due minorenni: straniero incastrato dai video I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 19enne ecuadoriano, accusato del reato di violenza sessuale. Stando alle ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, il responsabile agiva seguendo sempre lo stesso modus operandi: dopo aver scelto la sua vittima, in entrambe le circostanze una minorenne da sola all'uscita dalla metropolitana, a bordo del suo monopattino la pedinava fin sotto casa e, una volta da lei aperto il portone, la aggrediva con l'obiettivo di stuprarla. Al momento sono due gli episodi per i quali lo straniero risulta indagato, avvenuti in ambo le circostanze la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Pedina e violenta due minorenni a Milano: arrestato un 19enne Leggi anche: Roma violenta, 11 arresti per tortura, atto dinamitardo e sequestro di persona: coinvolti 5 minorenni (video)) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pedina e violenta due minorenni a Milano: arrestato un 19enne - Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato dai carabinieri di Milano per violenza sessuale nei confronti di due minorenni che sarebbero avvenute a Bussero il 12 ... msn.com

Milano, 19enne arrestato per aver violentato due minorenni: le aveva scelte in metro e seguite con il monopattino - Un ragazzo di 19 anni, ecuadoriano, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Milano per violenza sessuale: l'arresto è avvenuto lo scorso 13 dicembre. ilmessaggero.it

Milano, ragazzo di 19 anni in arresto per violenza su due minorenni - Milano, un ragazzo di 19 anni è finito in arresto, accusato di aver violentato due ragazze minorenni, per lui sono scattate le manette, scopriamo cosa è successo. notizie.it

LA LOMBARDIA IN PEDANA NELL’INVERNO OLIMPICO Giusto il tempo di celebrare il Natale e il Capodanno e poi la macchina dell’attività regionale del tiro a volo si rimetterà ufficialmente in moto all’ombra delle Olimpiadi invernali di Milano - Cortina: il cale - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.