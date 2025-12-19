Milano | due minorenni pedinate e violentate arrestato 19enne

Due minorenni sono state vittime di un grave episodio di violenza a Milano. Un 19enne è stato arrestato dopo aver pedinato e aggredito le ragazze di 15 e 16 anni nelle stazioni della metropolitana linea verde. Un episodio che ha sconvolto la città, evidenziando ancora una volta la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nelle aree pubbliche.

© Tgcom24.mediaset.it - Milano: due minorenni pedinate e violentate, arrestato 19enne Il giovane avrebbe individuato le due ragazze di 15 e 16 anni nelle stazioni della metropolitana linea verde. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Milano: due minorenni pedinate e violentate, arrestato 19enne - Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato dai carabinieri di Milano per violenza sessuale nei confronti di due minorenni che sarebbero avvenute a Bussero il 12 agosto 2025 e a Milano il 10 settembre sem ... msn.com Violenza sessuale su due minorenni: arrestato 19enne a Milano, pedinava le vittime in monopattino - L'aggressore si muoveva a bordo di un monopattino elettrico con evidenti dettagli di colore arancione e indossava un cappellino da baseball di colore verde ... legnanonews.com Milano: scontri corteo Milano, domani i due minorenni davanti al giudice - Si terrà domani giovedì 25 settembre, alle ore 12, l'udienza di convalida per i due liceali, un ragazzo e una ragazza entrambi di 17 anni, arrestati per resistenza ... iltempo.it

