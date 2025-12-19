milano-cortina 2026 fondazione anna mattioli tra i primi 20 progetti del programma italia dei giochi

La Fondazione Anna Mattioli si distingue tra i primi 20 progetti del programma “Italia dei Giochi”, collegato a Milano-Cortina 2026. Un riconoscimento che celebra l’impegno nel promuovere sport, solidarietà e inclusione sociale. La cerimonia di premiazione, tenutasi il 15 dicembre nella suggestiva Baita al 44° piano della Torre Allianz di Milano, ha sottolineato l’importanza di iniziative che uniscono valori civici e sportivi a livello nazionale.

© Milanotoday.it - milano-cortina 2026, fondazione anna mattioli tra i primi 20 progetti del programma "italia dei giochi"

