milano-cortina 2026 fondazione anna mattioli tra i primi 20 progetti del programma italia dei giochi

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Anna Mattioli si distingue tra i primi 20 progetti del programma “Italia dei Giochi”, collegato a Milano-Cortina 2026. Un riconoscimento che celebra l’impegno nel promuovere sport, solidarietà e inclusione sociale. La cerimonia di premiazione, tenutasi il 15 dicembre nella suggestiva Baita al 44° piano della Torre Allianz di Milano, ha sottolineato l’importanza di iniziative che uniscono valori civici e sportivi a livello nazionale.

milano cortina 2026 fondazione anna mattioli tra i primi 20 progetti del programma italia dei giochi

© Milanotoday.it - milano-cortina 2026, fondazione anna mattioli tra i primi 20 progetti del programma “italia dei giochi”

La Fondazione Anna Mattioli tra sport, solidarietà e inclusione sociale. Lunedì 15 dicembre, nella affascinante cornice della Baita al 44esimo piano della Torre Allianz di Milano, si è svolta la cerimonia di premiazione dei progetti selezionati nell’ambito di “Italia dei Giochi”, programma. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: SEA Milan Airports entra tra gli Official Supporter dei Giochi Milano Cortina 2026

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, l'allenatore della Igor Lorenzo Bernardi tra i tedofori dei Giochi invernali 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, 157 mln di costi in più. Enti locali, fondazione e commissario ancora opachi; Rapiscan e Fondazione Milano Cortina 2026 annunciano una nuova partnership; Le architetture di Milano-Cortina 2026, dalle arene storiche ai nuovi progetti; Milano Cortina 2026: Fugatti riceve le uniformi ufficiali.

milano cortina 2026 fondazioneAssunzioni vip Milano Cortina, tra loro Lorenzo La Russa e la nipote di Mario Draghi: “Ma il reato non sussiste” - La Procura chiede di archiviare: “Malsano nepotismo nella Fondazione Milano Cortina 2026, ma l’abuso d’ufficio non è più reato” ... fanpage.it

milano cortina 2026 fondazioneMilano-Cortina 2026, la Procura chiede l’archiviazione sul caso delle assunzioni “vip”: "Nepotismo malsano, ma non reato" - "Le segnalazioni “caldamente” inoltrate: è "nepotismo malsano", ma non reato. affaritaliani.it

Milano-Cortina 2026, Fondazione Anna Mattioli tra i primi 20 progetti del programma “Italia dei Giochi” - L'8 gennaio a Parma evento pubblico della campagna "Entra in squadra anche tu", in Piazza Ghiaia, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica. sciscianonotizie.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.