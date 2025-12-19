Milano Banlieue 24enne marocchino accoltellato da 4 uomini in via Ovada quartiere Barona la vittima ha precedenti per droga - VIDEO
L’aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte in via Ovada, all’altezza del civico 24, nella periferia sud-ovest di Milano. Il 24enne sarebbe stato accerchiato da 4 persone, colpito con bastonate e due fendenti e poi rapinato Un 24enne di origini marocchine è stato aggredito e accoltellame. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
