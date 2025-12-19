Milano arrestato 19enne per violenza su due minorenni | pedinava le vittime in metro

Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver commesso violenze sessuali su due minorenni, pedinandole sui mezzi pubblici. L’intervento dei carabinieri ha portato alla sua cattura, evidenziando l’importanza della tutela dei minori e della sicurezza nelle strade e sui mezzi pubblici. L’indagine è ancora in corso per fare piena luce sui dettagli dell’episodio.

© Lapresse.it - Milano, arrestato 19enne per violenza su due minorenni: pedinava le vittime in metro Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato dai carabinieri di Milano con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due minorenni. I presunti episodi risalgono al 12 agosto 2025 a Bussero e al 10 settembre dello stesso anno a Milano. I militari del Nucleo operativo Milano Porta Monforte hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip su richiesta della Procura di Milano. Secondo gli investigatori, l’arrestato avrebbe adottato un modus operandi simile in entrambi i casi, individuando le giovani di 15 e 16 anni nelle stazioni della metropolitana linea verde di Gorgonzola e Crescenzago, pedinandole fino alle loro abitazioni per poi assalirle all’ingresso di casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Sceglieva le vittime giovanissime all’uscita del metrò e le seguiva fino a casa: 19enne arrestato per violenza sessuale Leggi anche: Milano: due minorenni pedinate e violentate, arrestato 19enne La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Abbattuta con violenza la sbarra all'ingresso dell'ospedale: in manette 19enne già denunciato per danneggiamenti; Milano, preso a bastonate e accoltellato per rubargli il portafogli: 24enne grave in ospedale; INVESTE I SUOCERI CHE L’AVEVANO DENUNCIATO ARRESTATO DAI CARABINIERI; Barista aggredito a Cremona dal branco rischia di perdere un occhio: 19enne condannato a 5 anni. Sceglieva le vittime giovanissime all’uscita del metrò e le seguiva fino a casa: 19enne arrestato per violenza sessuale - Il ragazzi ecuadoriano, ritenuto responsabile di un’aggressione a Bussero e un’altra a Milano, è stato riconosciuto per il monopattino arancione e il cappellino da baseball che indossava sempre- msn.com

Pedina una 15enne e una 16enne dalla metropolitana di Milano fino a casa e abusa di loro: 19enne arrestato - Il giovane si appostava fuori dalle fermata della metropolitana di Milano e le pedinava fino a casa. fanpage.it

Violenza su due minorenni, giovane ai domiciliari - Un 19enne di nazionalità ecuadoriana è stato arrestato dai Carabinieri di Milano con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due minorenni. zoom24.it

