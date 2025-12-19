Milano 19enne fermato per violenze su due minorenni | le seguiva dalla metro fino a casa
Entrambe sarebbero state da sole in una stazione della metro M2, una a Gorgonzola e l'altra a Crescenzago, poi sarebbero state seguite fino alla loro abitazione. Una volta aperto il portone sarebbero state assalite dal loro aggressore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
