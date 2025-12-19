Entrambe sarebbero state da sole in una stazione della metro M2, una a Gorgonzola e l'altra a Crescenzago, poi sarebbero state seguite fino alla loro abitazione. Una volta aperto il portone sarebbero state assalite dal loro aggressore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, 19enne fermato per violenze su due minorenni: le seguiva dalla metro fino a casa

Leggi anche: Milano, arrestato 19enne per violenza su due minorenni: pedinava le vittime in metro

Leggi anche: Sceglieva le vittime giovanissime all’uscita del metrò e le seguiva fino a casa: 19enne arrestato per violenza sessuale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Milano, arrestato 19enne per due casi di violenza sessuale su minori; Milano, 19enne arrestato per aver violentato due ragazzine: sceglieva le sue vittime in metro; Vanzago, riprende con il cellulare il fratello che picchia la madre: arrestato in flagranza differita grazie al video; Askatasuna, centro sociale simbolo della violenza dal 1996.

Pedina una 15enne e una 16enne dalla metropolitana di Milano fino a casa e abusa di loro: 19enne arrestato - Il giovane si appostava fuori dalle fermata della metropolitana di Milano e le pedinava fino a casa. fanpage.it