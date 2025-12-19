Milano 19enne arrestato per aver violentato due ragazzine | le vittime scelte in metrò e pedinate fino a casa

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di aver violentato due minorenni, di 15 e 16 anni, in diverse occasioni. Le vittime sono state scelte tra i pendolari in metrò e pedinate fino a casa. Attualmente agli arresti domiciliari, il ragazzo è sotto indagine per le gravissime accuse di violenza sessuale ai danni di due adolescenti.

