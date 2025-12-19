Milan parla Allegri | Parlare di mercato adesso non serve a niente Dobbiamo lavorare
Dopo la sconfitta contro il Napoli, Allegri sottolinea l'importanza di concentrarsi sul lavoro piuttosto che sul mercato. Il tecnico del Milan invita a mantenere la calma e a puntare sulla crescita della squadra, lasciando da parte le speculazioni esterne. Le sue parole riflettono una volontà di ripartire con determinazione, senza distrazioni, per affrontare al meglio le sfide future.
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa rilasciando delle dichiarazioni dopo il match perso contro il Napoli di Antonio Conte per 2-0: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
