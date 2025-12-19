Dopo la sconfitta contro il Napoli, Allegri sottolinea l'importanza di concentrarsi sul lavoro piuttosto che sul mercato. Il tecnico del Milan invita a mantenere la calma e a puntare sulla crescita della squadra, lasciando da parte le speculazioni esterne. Le sue parole riflettono una volontà di ripartire con determinazione, senza distrazioni, per affrontare al meglio le sfide future.

© Pianetamilan.it - Milan, parla Allegri: “Parlare di mercato adesso non serve a niente. Dobbiamo lavorare”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa rilasciando delle dichiarazioni dopo il match perso contro il Napoli di Antonio Conte per 2-0: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

