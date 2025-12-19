Milan operazione riuscita per Giménez | il comunicato ufficiale dei rossoneri
Il Milan annuncia con entusiasmo il successo dell’intervento alla caviglia di Santiago Giménez. Il giovane attaccante messicano, fermo da ottobre, ha superato con successo l’intervento, aprendo la strada a un suo possibile ritorno in campo. I tifosi rossoneri attendono con fiducia il recupero completo del loro talento, sperando di rivederlo presto in azione per contribuire alle sorti della squadra.
Intervento caviglia riuscito per Santiago Giménez, classe 2001, attaccante messicano del Milan, fermo dallo scorso 28 ottobre (trasferta in casa dell'Atalanta). Ecco la comunicazione ufficiale del club di Via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
