Milan Mussa | Fullkrug? Manca un attaccante con queste caratteristiche ma deve essere integro

L'allenatore Giovanni Mussa ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti, anche il possibile arrivo al Milan di Fullkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Mussa sul potenziale arrivo di Fullkrug: Parliamo di un'alternativa, ma che deve essere integro...; Mussa: Scambio Frattesi-Thuram? Interessante per l’Inter, meno per la Juventus.
Mussa sul potenziale arrivo di Fullkrug: "Parliamo di un'alternativa, ma che deve essere integro quando serve" - Giovanni Mussa, durante Maracanà su TMW Radio, ha parlato così del Milan e del potenziale arrivo di Niclas Fullkrug in attacco: "Il Milan è una squadra speculativa ... milannews.it
