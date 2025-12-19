Milan Mussa | Fullkrug? Manca un attaccante con queste caratteristiche ma deve essere integro

Milan, accordo trovato con Fullkrug. Ecco cosa manca per chiudere l'affare - Niclas Fullkrug si avvicina sempre di più al Milan che ha già trovato un accordo di massima con il giocatore tedesco e che sta proseguendo il dialogo con il West Ham per arrivare ... milannews.it

Mussa sul potenziale arrivo di Fullkrug: "Parliamo di un'alternativa, ma che deve essere integro quando serve" - Giovanni Mussa, durante Maracanà su TMW Radio, ha parlato così del Milan e del potenziale arrivo di Niclas Fullkrug in attacco: "Il Milan è una squadra speculativa ... milannews.it

Giovanni Mussa tra #Milan #Fiorentina #Roma #Inter e #Juventus x.com

Milan - Perugia 1-2 (23 dicembre 2000) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.