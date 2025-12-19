Milan la faida continua per il controllo della curva L’ordine di Lucci | Apparire diversi da quello che si è davvero
La lotta per il controllo della curva di Milan si fa sempre più intensa, mentre le tensioni si susseguono senza sosta. Lucci ordina di apparire diversi da ciò che si è realmente, alimentando una faida che dura da oltre un decennio. Un passato segnato da tentativi di omicidio e un presente dominato da una conquista ormai consolidata, tra alleanze e tradimenti, in un clima di crescente tensione.
Sedici anni di governo incontrastato, dal 2009 a oggi, e prima un biennio in cui il terreno della conquista viene preparato con due tentati omicidi. La storia recente della Curva Sud milanista è una narrazione che si svolge in “un clima di violenza” e dentro “una faida” continua contro chi, nel tempo, ha provato a conquistare il potere. Del resto i tentati omicidi saliranno a quattro in totale. E così la storia del secondo anello blu dello stadio Meazza non può prescindere dalla storia del suo capo, il 44enne milanese Luca Lucci (al quale dei quattro è addebitato un solo tentato omicidio), il cui manifesto sta tutto in queste parole, riportate nelle motivazioni della sentenza di primo grado rispetto all’inchiesta Doppia Curva: “Bisogna apparire diversi da quello che si è davvero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
