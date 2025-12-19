Milan difensore cercasi | Allegri vuole subito Thiago Silva La situazione attuale
Il Milan torna a bussare alla porta del passato con l’obiettivo di rinforzare la propria difesa. Allegri desidera subito Thiago Silva, il centrale brasiliano classe 1984 svincolatosi dal Fluminense, pronto a riabbracciare i rossoneri dopo quasi 14 anni. Le ultime notizie di SportMediaset svelano un possibile ritorno che potrebbe cambiare gli equilibri del reparto difensivo.
Thiago Silva, centrale brasiliano classe 1984 appena svincolatosi dal Fluminense, di ritorno al Milan dopo quasi 14 anni per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri nel calciomercato di gennaio? Le ultime news da 'SportMediaset'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
