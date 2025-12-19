Milan-Como a Perth Australia | accettate tutte le condizioni della AFC Persino questa!

Il Milan-Como del 8 febbraio 2026 si giocherà a Perth, Australia, un'eccezione che rispecchia le condizioni imposte dalla AFC. Una decisione che ha suscitato sorpresa e curiosità, dimostrando come le dinamiche del calcio internazionale possano portare a scelte insolite, anche lontano dai tradizionali confini italiani. Una partita che promette di essere un evento unico, con il fascino di un incontro in una location così lontana e suggestiva.

Milan-Como, partita del campionato di Serie A in programma il prossimo 8 febbraio 2026, si disputerà a Perth (Australia) così come tutte le parti in causa hanno spinto per fare. Le parole di Ezio Simonelli (Presidente Lega Serie A) sulla questione. Galeotto l'incontro a Doha, decisivo l'intervento di Ezio Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A.

Milan-Como si giocherà in Australia con arbitri asiatici, adesso è ufficiale: “Collina ha garantito” - Como si giocherà in Australia, a Perth, l’8 febbraio 2026: adesso è ufficiale. fanpage.it

Milan-Como si giocherà a Perth: si va in Australia. E arbitrerà uno straniero - La notizia della serata, oltre la sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Supercoppa italiana, per il Milan è stata l'ufficialità di Perth come sede della sfida contro il ... milannews.it

A proposito di Milan-Como. Non esiste un ranking pubblico degli arbitri, ma l’arbitro asiatico più prestigioso è il qatariota Al Jassim, che ha arbitrato le finali di Champions asiatica l’anno scorso e 2020, la finale Mondiale per Club 2019, e la finale 3* posto ai M x.com

